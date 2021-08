Polonia, i convocati per le qualificazioni a Qatar 2022. Torna Dragowski

Il numero 69 Viola ritrova la Nazionale

Non aveva ottenuto la convocazione per Euro 2020. Bartlomiej Dragowski, però, torna adesso nel giro della nazionale polacca. La Polonia ha infatti reso noti i convocati che parteciperanno alle 3 partite di qualificazione in programma i primi di settembre per i prossimi mondiali in Qatar nel 2022. Nella lista c'è posto anche per il portierone Viola. Drago sarà impegnato contro Albania, San Marino e Inghilterra.