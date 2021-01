G. Sportivo: Conte, squalifica e ammenda. Il tecnico dell’Inter salterà la Fiorentina

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appena deciso la sanzione di due turni effettivi di squalifica per Antonio Conte per le frasi rivolte all’arbitro Maresca alla fine di Udinese-Inter. Sarà quindi assente in panchina per Fiorentina-Inter di campionato, in programma per venerdì 5 febbraio. Al tecnico nerazzurro è stata comminata anche una multa di ventimila euro.

Sono invece cinque i giocatori che verranno squalificati perché erano in diffida e sono stati ammoniti: Robin Gosens dell’Atalanta, Nahitan Nandez del Cagliari, Dejan Kulusevski della Juventus, Samir dell’Udinese e Giangiacomo Magnani del Verona.