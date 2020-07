Giroud, la Fiorentina ci pensa. Pradè pronto ad inserirsi nella corsa al francese

E’ una bomba di mercato quella che arriva dall’Inghilterra: la Fiorentina sarebbe interessata ad Olivier Giroud, attaccante in uscita dal Chelsea. (LA SCHEDA DEL FRANCESE) Secondo thenational.ae, Pradè vorrebbe inserirsi nella corsa al centravanti francese che piace anche a Lazio ed Inter. L’arrivo in Blues di Werner allontana sempre di più da Londra l’ex Arsenal, che ancora non ha ancora preso decisioni sul futuro. La Fiorentina, però, ci pensa in attesa di capire il futuro della panchina.

