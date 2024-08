Giovedì c’è la Conference: giornata di lavoro oggi per la Fiorentina di Palladino

Niente domenica di riposo per la Fiorentina di Raffaele Palladino quest'oggi, nonostante l'impegno di campionato disputato ieri a Parma. Giovedì, infatti, al Franchi è attesa la compagine ungherese del Puskas Akademia per l'andata del playoff di Conference League, quindi per questo motivo il gruppo gigliato è sceso in campo per l'allenamento odierno. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro i ducali, partitella invece per chi è entrato a gara in corso e per coloro che sono rimasti in panchina. Da domani inizierà la preparazione vera e proprio in vista del match europeo.