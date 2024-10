Giovedì 10 una data importante per Gudmundsson

Il prossimo passo per la vicenda giudiziaria di Albert Guðmundsson ci sarà giovedì, ma potrebbe non essere quello decisivo.

Albert Gudmundsson è stato ancora escluso dalle convocazioni della propria nazionale. Per il viola c'è ancora lo stop imposto dalla sue federazione per le vicende processuali che dovrebbero avere la chiusura giovedì 10 ottobre. In ogni caso dopo la sentenza del giudice potrebbe essere presentato il ricorso da ciascuna delle due parti in causa. In questo caso il nuovo pronunciamento potrebbe arrivare intorno a giugno 2025.