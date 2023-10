Giovani viola in prestito: per Distefano secondo gol in B, nonostante il poco spazio

Giornata di derby viola, diciamo, ieri in Serie B tra la Ternana e la Reggiana. In queste due formazioni, infatti, militano ben quattro giovani calciatori di proprietà della Fiorentina: nella compagine emiliana Alessandro Bianco, in quella umbra Lucchesi, Favasuli e Distefano. Ma se il centrocampista che l'anno scorso era nel gruppo di Italiano sta trovando continuità e spazio a Reggio Emilia, così come Favasuli in rossoverde, lo stesso non si può dire per Lucchesi e Distefano. Nonostante questo, proprio ieri l'attaccante classe 2003 ha siglato già il suo secondo gol personale in questo inizio di cadetteria, firmando il 3-0 allo scadere.