Barone e Italiano, prove di sintonia: giornata insieme al mare

Giornata di relax per la Fiorentina e Vincenzo Italiano, che insieme a Joe Barone, ha passato una splendida giornata al mare

Nella giornata di oggi, la Fiorentina non si è allenata dopo il ko di ieri contro l'Udinese. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha lasciato una giornata libera ai suoi giocatori, per allentare la tensione e schiarirsi le idee in vista di queste ultime quattro partite. Lo stesso mister, insieme a Joe Barone, ha passato una giornata al mare, nei dintorni di Viareggio, lontano da occhi indiscreti, per fare qualche passeggiata e alcune chiacchierate, anche extra calcistiche. Il tutto per smaltire la rabbia accumulata dopo la sconfitta di ieri e focalizzare l'attenzione su questo gran finale di stagione. E magari iniziare a tratteggiare l'orizzonte futuro.