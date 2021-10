Giorgetti: “Vlahovic rischia ma ha in mano offerta pesante. Non dall’Italia”

Cosa fare con Vlahovic? Il serbo e il suo entourage sembrano avere invece le cose già molto chiare...

Del momento viola e in particolare della situazione relativa a Dusan Vlahovic ne ha parlato a Radio Bruno il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti : "L'impressione è che l'entourage di Vlahovic abbia in mano un'offerta molto importante altrimenti non avrebbero rifiutato 5 milioni di contratto e tanti soldi di commissioni. Suppongo che questa offerta arrivi dall'esterno, da City o Atletico Madrid, chiudendo in modo definitivo alla Fiorentina quando in estate il rinnovo sembrava essere vicino. La Juve? Non mi risulta, guardando i bilanci delle squadre italiane non ci sono molti spazi per poterselo permettere. Dopo Chiesa e Bernardeschi, e con la situazione economica non così allegra è difficile".

Ma come si spiega il "no" alla Fiorentina? "Sembra strano visto da fuori, ma l'agenzia che fa riferimento a Ristic e Vlahovic sa fare il suo lavoro e ha messo le mani sui migliori calciatori serbi. Una certa dose di rischio sicuramente c'è, l'infortunio può essere dietro l'angolo però se giocano in modo così pesante rifiutando un'offerta del genere e una clausola che sembra altissima ma in realtà non lo è vuol dire che sono tranquilli. Ora non resta che capire come giocherà al ritorno dalla nazionale. La Fiorentina si sta guardando intorno per gennaio e per giugno, un paio di attaccanti dovranno arrivare ma Vlahovic in questo momento è imprescindibile e non si può fare nessun affidamento su Kokorin. Impatto sullo spogliatoio? Si era creato un bel clima, immagino che Italiano stia cercando di mantenere un equilibrio ben saldo e Vlahovic dovrà dare ancora di più il suo esempio e l'impegno che non è mai mancato in campo. Italiano vorrà preservare la ricchezza principale in questo inizio di stagione: l'equilibrio".