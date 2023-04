Giorgetti: “Tre duelli decideranno Inter-Fiorentina, ma godiamocela tranquilli”

"In un mese così denso, credo che giocatori come Gonzalez saranno protagonisti di alcuni calcoli da parte di Italiano. Inzaghi non è in un momento tranquillissimo, vede legata al cammino in Champions la valutazione sul suo futuro. Ho segnato tre duelli che secondo me saranno fondamentali, tutti a centrocampo: Amrabat contro Mkhitaryan, Mandragora contro Barella e Bonaventura contro Brozovic, vertice alto e vertice basso. Mi aspetto una partita molto fisica da parte della Fiorentina, che ha imparato anche altri modi di stare in campo e interpretare la gara. I tre fronti ravvicinati col Mondiale da gestire sono stati difficilissimi, ma mi sembra che Italiano ne sia venuto fuori alla grande, non senza affanni ma alla grande per come la Fiorentina è arrivata al momento clou".