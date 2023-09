Giorgetti: “Sul mercato manca il salto di qualità. Italiano deve evolversi”

"Le parole di Italiano mi hanno colpito, è una scelta sbagliata clamorosa. Io credo che Italiano abbia sopravvalutato le possibilità di questa squadra, volendo creare uno zoccolo duro come le grandi squadre. Ma di giocatori che hanno continuità fisica e non solo, non ne vedo a Firenze, tolto Nico. Credo che bisogni avere un'alternativa ad un gioco che va a mille. Non puoi giocare con il 60% di possesso palla sterile, e con un'Inter che in ripartenza ti fa a fette. Spero che Italiano cominci a pensare a soluzioni alternative. La Fiorentina è stata in Conference lo scorso anno, e ci mancherebbe che la coppa sia un'alibi. Abbiamo capito che le partite si preparano in fretta, ma spero anche che la Fiorentina sappia proporre qualcosa di diverso in attacco. Non credo sia stato giusto mettere Beltran con una difesa a 3 come quella dell'Inter. Questo è l'anno più difficile per Italiano, io credo che abbia tanti meriti negli ultimi anni viola ma deve evolversi. Deve essere meno prevedibile."