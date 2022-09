Giorgetti: “Bene gli aggiustamenti di Italiano. Barak? Mi aspettavo altro”

"Italiano si è reso conto che in quel modo non si poteva andare avanti, e ha cominciato ad apportare qualche cambiamento: il doppio centrocampista davanti alla difesa, Barak più avanzato, Kouamé di punta, il possesso palla molto meno esasperato. Jovic? Il lavoro di raccordo non è nel suo bagaglio tecnico, credo che anche per lui sia allo studio qualcosa. Via a gennaio? Mi sembra follia, difficilmente spiegabile. Prendere a queste condizioni un 24enne nazionale serbo è un colpo pazzesco, ma fino ad ora non si è integrato con quello che Italiano gli chiedeva, cioè di fare Vlahovic. Poi aggiungiamo che intorno a lui ha trovato una Fiorentina un po' sotto pressione".

"La tensione si avvertiva chiaramente, gli aggiustamenti di Italiano intanto si muovono in una direzione diversa. Non so se la crisi sia alle spalle, ma credo che non vedremo più quel possesso palla logorante non tanto per chi lo subisce quanto per chi assiste. La Fiorentina mi è piaciuta sotto il punto di vista del risultato, contava questo".