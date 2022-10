Giorgetti: “Se la svolta non arriva stasera sono problemi”

"La partita di stasera vale un terzo di stagione, vedo Italiano sotto pressione da qualche tempo ma credo che vedremo qualcosa di diverso, Jovic meno 9 e più fantasista è un inizio che verrà sviluppato. Credo che assisteremo a dei cambi in corsa, almeno a livello di atteggiamento, perché la Fiorentina si trova in una terra di mezzo e ha bisogno di una sterzata. E ne ha bisogno stasera, altrimenti sono problemi. Mi aspettavo un salto di qualità, come tanti, forse di mezzo ci sono principalmente infortuni ed inesperienza".

"Il mega turnover ha fatto male a tutti, anche se Italiano voleva ottenere il risultato opposto. Cabral ha perso fiducia, si vede da come va in campo, poco convinto. La partita che mi è piaciuta particolarmente è stata quella contro il Napoli: se fai punti contro una corazzata del genere vuol dire che c'è del buono. Ma lo step successivo al grande miglioramento dello scorso anno ancora non è avvenuto. Chi togliere per far giocare gli attaccanti in coppia? Si può giocare senza una delle mezzali, ci sono degli aggiustamenti possibili, il concetto di continuità per un attaccante è primario".