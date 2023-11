Giorgetti: “La Juve è seconda, non stupiamoci se l’Italia non va ai mondiali”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato a Radio Bruno la sconfitta viola contro la Juventus: "La partita di ieri si è giocata in un clima sospeso, e molti hanno mostrato il proprio malumore. Ognuno ha le sue posizioni legittime. Se la Juventus è seconda in questo modo, poi non stupiamoci se l'Italia non va ai mondiali. La Juve ieri non ha azzeccato tre passaggi di fila per 80 minuti. E la Fiorentina ha i suoi demeriti, oltre ai cross non siamo riusciti a creare altro. Mina si poteva far entrare prima forse, ma Szczesny non si è sporcato la maglia ieri nel secondo tempo. Mi stupisce il ridimensionamento dopo Napoli, dove la squadra aveva fatto vedere altre cose.