Giorgetti: “Questo mercato non si può sbagliare. Il clima a Firenze è cambiato”

"La storia tra Amrabat e Firenze è ampiamente chiusa. In questo momento tutta la situazione è ingiudicabile, la squadra deve essere assortita. Ma il ritiro comincia senza quattro titolari più Kean che arriverà lunedì. Per ora è un cantiere aperto, quest'anno la società non può sbagliare e c'è pressione dei tifosi. In difesa giocando a 3 ci vogliono almeno altri 2 centrali, non ne bastano 3. Alzare l'asticella è un grande impegno preso a parole dalla Fiorentina. A Firenze il clima, il sentimento è cambiato dopo il mercato di gennaio. Dopo le scuse spero che abbiano capito cosa non è stato fatto a gennaio. Non so cosa aspettarmi per lunedì, non ci sono priorità ma tante lacune in rosa da riempire"