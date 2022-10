Giorgetti: “Per me la Conference League è la priorità per la Fiorentina”

"Secondo me i fischi al cambio di Jovic ieri erano misti, un po' per l'esultanza e un po' per il cambio conservativo. Però finchè il serbo segna diciamo che può permetterselo, anche se non è il massimo. Italiano sta cercando di aggiustare il 4-3-3, diventato troppo noioso, essere partiti con il 4-2-3-1, dopo le parole di Bonaventura è stato importante. Ogni tanto addirittura ho visto una difesa a 3, con degli accorgimenti tattici, una Fiorentina che sta cambiando. Alla fine però più che i moduli contano le interpretazioni, ieri ci sono stati troppi errori sottoporta, mettere 4 gol di scarto era una cosa possibile ieri. Io vedo la Conference come un piano A, una grande opportunità da gestire bene. Italiano si sta trovando a gestire una situazione non facile, anche al di fuori del campo, per esempio il cambio del preparatore dei portieri. La vittoria di ieri è importante ma ancora l'equilibrio è da trovare, vedasi il gol preso in modo incredibile."

Sui singoli invece: "Barak non è un trequartista classico, lui si dedica anche ad altre fasi del gioco, bisogna sfruttarlo di più in zona avanzata, per ora sta giocando troppo come mezz'ala, visto che anche Jovic ne beneficia. Dodò l'ho visto un po' in difficoltà nel primo tempo, nel secondo è entrato carico a molla, Terzic sta rispondendo bene. Amrabat anche ieri ha giocato bene, ma non ha caratteristiche come quelle di Torreira, con lui avere fantasia e verticalità non è facile. Mandragora non è un giocatore troppo adatto, non riesce troppo a verticalizzare, in una mediana a 2 verrebbe sfruttato meglio. Gollini è venuto qui con la certezza di essere titolare, poi Italiano ha scelto Terracciano, penso che per ora Gollini giocherà in coppa. Su Kouamè la società è stata brava a tenerlo, anche per circostanze esterne con l'Empoli."