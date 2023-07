Giorgetti: “Parisi? Le esigenze dei viola sono altre. Ecco le priorità”

"Credo che la variabile araba sia incontrollabile. A Cordaz, per esempio, hanno dato un milione per preparare i portieri. Tante squadre attualmente, comunque, sperano di venir contattate dagli arabi. Ikone? Son rimasto deluso sinora. È un giocatore incompiuto, quando si avvicina all'area nessuno sa cosa può succedere, neanche lui. Italiano ha provato a migliorarlo, ma certe doti o le hai o non le hai. Parisi? Secondo voi perché dovrebbe venire a Firenze dove sulla corsia sinistra c'è un titolare quasi inamovibile? A meno che non sia un'operazione dettata dallo stesso procuratore dei due giocatori. Se fossi in Italiano, attenderei un attaccante comunque più che un terzino. Le priorità sono centravanti, portiere ed un mediano/regista al posto di Amrabat. Non penso, comunque, che il marocchino abbia l'Arabia come meta prescelta dopo aver annusato il Barcellona ed altri top club".