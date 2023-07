Giorgetti: “Parisi? Importante aver ricomposto i rapporti con l’Empoli”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato così del momento viola: "Il colpo Parisi mi ha sorpreso, non tanto per la scelta della Fiorentina, ma per quella del giocatore. Perché venendo a Firenze sai che c'è uno come Biraghi in quel ruolo. Lui ha grandi margini di miglioramento. I viola sono andati a rafforzarsi pesantemente in quella posizione e questo colpo potrebbe essere un messaggio in vista della campagna estiva di mercato, anche negli altri ruoli dove sempre qualcosa di importante. L'Empoli per anni è stato un pozzo dal quale non si è sondato, dal quale si potrebbe attingere anche Baldanzi. Dovrebbe mettere su un po' di muscoli ma la qualità è altissima. Per Parisi in passato c'era stato un bello scontro, per fortuna i cocci si sono ricomposti tra le società ed alla Fiorentina è arrivato un giocatore forte e italiano".