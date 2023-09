Giorgetti: “Nzola-Beltran, due problemi da risolvere raccogliendoli insieme”

"Ancora faccio fatica a capire quale sia la vera Fiorentina. Genova, Udine, Frosinone... Ieri è successo quello che tante volte non ha permesso alla squadra di ottenere punti quando li meritava. E' una squadra che, di fronte alla propria incapacità di chiudere la partita, si immalinconisce. Nove partite e nessun gol degli attaccanti centrali è un problema, non può risolvere sempre tutto Nico o l'eroe di turno da dietro. Nzola? E' un problema per Italiano che lo ha voluto fortemente e ora lo sta favorendo rispetto a Beltran che è un investimento pesantissimo. Trovi il modo di farli coesistere, alla fine Beltran sembra una punta mobile. Nzola su 51 contrasti ne ha persi 48, e dovrebbe essere un giocatore possente. Sono convinto che prima o poi comincerà a segnare, ma trovi il modo Italiano di far giocare anche Beltran. Per l'argentino 10 minuti sono davvero pochi, magari io lo metterei anche da trequartista. Sottil? E' consapevole di essere di fronte ad un bivio e non vorrei che avesse troppa pressione addosso. Per certi istanti mi ricorda Grealish, poi il giocatore del City determina, Sottil no".