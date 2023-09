Giorgetti: “Nico giocatore imprescindibile. Parisi non può fare l’esterno”

Nico Gonzalez è un giocatore imprescindibile e ad ora il più in forma della squadra. Anche in nazionale sta facendo vedere le sue doti e può solo migliorare. Un giocatore su cui puntavo era Brekalo che ad ora non a dimostrato niente. Spero in un futuro prossimo possa dare una mano alla squadra. Credo in Nzola e nelle sue doti, trovasse la fiducia sotto porta può essere un arma in più. L'idea di vedere Parisi esterno alto? Un terzino proveniente dall'Empoli che non ha mai giocato in quel ruolo non credo possa essere un idea funzionale. Come esterno ricordiamo che abbiamo anche Kouame, ancora deve distinguere il ruolo di punta con quello di esterno ma è comunque un giocatore che conosce il ruolo."