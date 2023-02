Giorgetti: “Manca l’autocritica in società. Alla Fiorentina chiedo una cosa”

Il giornalista e firma de La Nazione, Angelo Giorgetti , ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Contro la Juventus abbiamo visto la stessa Fiorentina che vuole il controllo della partita, non sempre riesce a mantenerlo, e subisce gol in contropiede".

"La Fiorentina non gioca in contropiede. Il problema sarà quello di vedere una squadra più concreta sotto porta, cosa che ormai ripeteremo all'infinito. A livello ambientale un po' di prudenza fa bene, perché vorrebbe dire di tornare a Firenze con un clima accettabile per proseguire la stagione nel migliore dei modi. Con questa squadra è difficile fare delle previsioni".

Su Italiano e i problemi in attacco

"Questa settimana è fondamentale. Italiano? L'autocritica in società non viene mai utilizzata. Certe volte, invece, è anche importante e porta simpatia. Il tecnico si è adeguato molto allo stile della società. Il problema della Fiorentina non riguarda solo gli attaccanti, perché se non gli arrivano i palloni giusti per far gol dai giocatori che ci sono intorno".