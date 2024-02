Giorgetti: “La Fiorentina deve farsi delle domande. C’è malumore nella piazza”

"Il tema degli opinionisti che parlano male della Fiorentina sta un po' stancando. L'umore della piazza è chiaro, c'è delusione per il mercato e non solo. Fossi nella Fiorentina mi farei qualche domanda , visto che il malumore è diffuso. Siamo davanti ad una buona stagione, e perchè ogni partita risulta essere decisiva. C'è da farsi delle domande sul clima dei rapporti esterni. Commisso parla giustamente della situazione finanziaria della Fiorentina, e delle sue spese. Ma anche qui, perchè allora la piazza ha questa percezione ?"

Le motivazioni: "Forse è dettato dalla gestione con i rapporti che si ha con l'esterno. I risultati certamente alimentano il malcontento, ma io proverei ad analizzare questo mancato feeling. C'è tanta distanza tra quello che percepisce la Fiorentina, e quello che le persone vorrebbero manifestare attraverso la passione. Non credo si possano aspettare sempre un clima allegro e senza critiche, non esiste. La vicena stadio ad un certo punto è diventata grottesca, mi fa piacere che ci sia stato un passo avanti. La Fiorentina mesi fa aveva firmato un documento di disponibilità per andare a giocare fuori. Ci sono battaglie su altri aspetti, che a me sfuggono. Le buone notizie ci sono, ma la strada è lunga. Poi sul documento firmato, il comune non sceglie dove si vada a giocare. Il braccio di ferro innescato è stato di brutto gusto."