Giorgetti: “Italiano sta cambiando qualcosa. Beltran? Come Lautaro Martinez”

"Milenkovic ieri ha sbagliato nell'occasione di Ikwuemesi, è per questo che secondo me non valeva il 6,5. Lì si poteva riaprire la partita. Comunque, a parte questo, non c'è niente da dire sulla partita di ieri che, secondo me, non era scontata. La Fiorentina sta cercando di sfruttare meglio gli spazi, ed in certe occasioni si abbassa per poi ripartire. Italiano sta cambiando qualcosa, e mi sembra che siano arrivati dei messaggi positivi. Il calcio è evoluzione, e non è un'offesa all'idea di gioco dei viola se a volte stanno più bassi. Per me le squadre complete sono quelle che sanno alternare più fasi. Bisogna capire chi è l'avversario per potersi attrezzare e sistemare l'assetto in campo. Chi mi è piaciuto ieri? Beltran, molto. Ha giocato tra le linee e quello è il suo futuro. Me lo immagino un po' alla Lautaro Martinez, che molto spesso parte da lontano. Si propone, è attivo, ma se lo metti con il 4-2-3-1 come unica punta fatica: meglio renderlo libero di muoversi tra le linee. Si deve strutturare, comunque, ancora".