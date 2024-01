Giorgetti: “Italiano sotto stress, al tecnico viola serve una mano dal mercato”

"Sconfitta di ieri? La prima cosa che mi viene in mente è che i viola ieri non hanno praticamente mai calciato in porta. La Fiorentina secondo me per i giocatori che ha dovrebbe provare a giocare con la difesa a tre. Con questo io non voglio accusare Italiano, anche se lo vedo sotto stress, così come è sotto stress la squadra che è stremata mentalmente e fisicamente. Adesso servirebbero altri rinforzi oltre a Faraoni per dare nuova linfa. La mia speranza è che la Fiorentina stia lavorando sotto traccia perché nel reparto offensivo ci vuole almeno un innesto. Buona parte del mercato sarà legato al futuro di Nzola, in caso di una sua partenza potrebbero arrivare sia una punta che un esterno. Sull'attaccante angolano aveva puntato forte Italiano in estate ma ad oggi la scommessa pare essere persa. Le parole di Barone? Mi fido sempre poco delle parole dei dirigenti durante il calciomercato, io ripeto ritengo e spero che la società stia lavorando nell'ombra. Detto questo è giusto che la proprietà sia contenta dei risultati ottenuti fino ad oggi ma va sottolineato come il mese di dicembre sia stato caratterizzato da prestazioni non di livello e aiutate anche nei risultati da un pizzico di fortuna. E' facile fare il dirigente quando le cose vanno bene, è più difficile invece saper gestire le società nei momenti di difficoltà. Bonaventura sottotono? E' vero non sta attraversando il suo miglior momento ma lui, così come Arthur, non li leverei mai dalla formazione inziale. Italiano a fine corsa? Come ho detto al momento lo vedo poco lucido a causa anche del forte stress, ma da qui a dire che non stia facendo bene ce ne passa. La Fiorentina è in lotta su tutti i fronti e la stagione è ancora lunga. L'ex allenatore dello Spezia più volte ha richiesto esplicitamente rinforzi, vediamo se alla fine sarà accontentato. Per quanto riguarda il suo futuro tutto come sempre è rimandato a fine anno quando il tecnico e la società si incontreranno per capire come procedere. Commisso sempre troppo criticato? Nel calcio non è facile vivere di consensi. Lui stesso poi spesso ha criticato il modus operandi delle società concorrenti ed è ovvio che poi ti possono arrivare critiche di ritorno. Detto ciò grazie al suo arrivo la Fiorentina è diventata una società più strutturata".