Giorgetti: “Italiano ha trovato la coppia giusta a centrocampo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Angelo Giorgetti parla della prestazione di ieri sera contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è stata sempre in gestione della partita, come a Genova. Kayode ieri si è superato insieme a Quarta nel suo non ruolo. Una delle cose che mi è piaciuta di più è che la squadra non ha dato punti di riferimento. Kayode a 16 anni giocava in Serie D. E’ stata brava la Fiorentina ad acquistarlo e farlo crescere in Primavera. Quarta è una novità tattica dettata dalle sue qualità e dalla sua voglia. Italiano è riuscito a plasmarlo in meglio dandogli quella leggerezza mentale che gli mancava."