Giorgetti: “Jovic ha i lampi del campione, ma è giusto che giochi Cabral”

"Col Braga ci ricordiamo di come è andata. Direi di evitare questo, per me il Lech non è una brutta squadra. Loro rispetto ai portoghesi sono più squadra. Noi bisogna stare attenti alle ammonizioni. L'atteggiamento della viola è di alto livello. Col Lech hanno continuato a giocare. La squadra ha imparato a gestire il doppio impegno. Sarebbe importante vincere un trofeo, anche per l'accesso diretto ai gironi di Europa League. Mi piace vedere che Castrovilli giochi in più ruoli, è un giocatore che ha strappo, e sa fare molte cose. Deve essere convinto di quello che fa, può essere una grande risorsa. Ma in questa Fiorentina mescolata non c'è un regista, lo fanno tutti, dai centrali ai centrocampisti. La Fiorentina tutto questo lo fa volentieri."