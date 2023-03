Giorgetti: “Il centravanti? Falso problema. Ecco i meriti di Italiano”

Sulla continuità dei viola e sui singoli

"Tre vittorie consecutive non sono abbastanza per dire che la Fiorentina ha intrapreso la strada giusta. Vedremo col Sivasspor... Questa squadra ha bisogno di concentrazione per 90 minuti, e col Milan si è visto. Contro i rossoneri Italiano ha impostato i duelli uomo contro uomo, e questo lo ha fatto perché sa che la squadra sta bene. Dodò? Ha giocato una buona partita e secondo me si è concentrato di più sulla fascia vincendo anche il duello con Theo Hernandez. Jovic o Cabral? Per me quello del centravanti era ed è un falso problema. Quando sono in condizione e mostrano la voglia di fare non ci sono difficoltà".