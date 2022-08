Giorgetti frena: “Occhio a non generare troppa tensione intorno a Italiano”

"Secondo me questa partita è importantissima, ma parlare di inferno e paradiso è sbagliato, perché non è la fine del mondo se non si passa. E' stato un errore parlare di ritorno in Europa già da maggio, sapevamo di dover disputare un playoff. Magari nessuno si aspettava una squadra come il Twente... Si rischia di creare troppa tensione, tensione che ci deve essere ma non eccessiva. Tutti sappiamo che la stagione della conferma è più difficile, mi sembra che la squadra sia in queste prime uscite un po' più compassata e attenta a non sbagliare dopo le 14 sconfitte dello scorso campionato. Ora come ora, se Sottil e Gonzalez rimbalzano e non riescono a saltare l'uomo, si fa una grande fatica".