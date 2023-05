Giorgetti: “Dodo? Mercato incontenibile, ma sono tranquillo per un motivo”

Il brasiliano sta facendo innamorare tutti a Firenze

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, è intervenuto in studio su Radio Bruno:

"Mi piace che Commisso abbia definito Italiano l'uomo più importante della Fiorentina. È maturato anche lui in un certo senso, magari i risultati lo hanno aiutato a diventare padrone della situazione. In questo momento la Fiorentina riesce a far fronte a tutti gli impegni. Vi ricordate la squadra del primo Sousa? Sembravano tutti tarantolati, poi a gennaio si ruppe qualcosa. Vedo lo stesso impeto nella sua Salernitana oggi, sarà un incrocio interessante. Napoli di seconde linee domenica? Vorranno comunque fare bella figura, ma prima vediamo se effettivamente lo vincono prima. L'Inter? Quando stava per crollare è sempre riuscita con un colpo di coda a ritirarsi su, in vista del 24 maggio va valutato come escono dal doppio confronto di Champions con il Milan".

Dodo' e il mercato

"Il mercato mi sembra drogato, ci sono cifre impossibili e fuori mercato, ma quello che deve fare la Fiorentina è dimostrare di essere in grado di crescere via via. Se lui è contento, cederlo dopo un anno non ha senso. E dietro Dodo'? Pierozzi è ottimo anche per le liste e non solo per il valore tecnico, i segnali su Venuti sono più di addio che di conferma. Mi sembra invece che la stagione di Bianco sia andata un po' a scemare, anche l'ingresso nel finale con la Samp mi ha convinto poco. Lo avrei mandato in prestito".

Jovic

"Lui è quello, sembra che ti faccia un favore ma non è così. Non lo definirei falso 9, è uno che la porta deve guardarla per trovare soluzioni che gli altri non vedono. A volte gli è mancato l'ultimo colpo, questo sì".