Giorgetti: “Da marzo in poi la Fiorentina ha fatto qualcosa di incredibile”

"Non era scontata la vittoria di ieri. Chi è entrato ha fatto la differenza, e non è un segnale da poco. Ranieri se è questo puoi utilizzarlo in finale. Anche ieri ha fatto una buona partita, io gli ho dato 7. Faccio fatica a trovare una partita d0ove non ha giocato bene. Cabral è rientrato può partire dal primo minuto a Praga. Quarta rende meglio quando gioca a destra in difesa. C'è stata un inversione di marcia a marzo impressionante. Che a memoria non ricordo. Gli infortuni non devono essere degli alibi, però qualche giocatore di qualità è mancato a inizio anno. Italiano è stato bravo a cambiare pelle. Sicuramente anche l'atteggiamento protettivo verso la squadra, di Commisso ha aiutato. L'allenatore ha tenuto tutti sulla corda per tutto l'anno"