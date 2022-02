Giorgetti: “Con o senza Vlahovic la Fiorentina deve tornare protagonista. Commisso…”

Parla il consigliere comunale e grande tifoso viola

"Vlahovic? Operazione finanziariamente perfetta. Mi auguro che Cabral e Piatek lo sostituiscano degnamente e portino la Fiorentina in Europa. Da tifoso viola sono consapevole di avere un allenatore superiore alla media e una squadra con un forte spirito di gruppo. L'importante è che, con o senza Vlahovic, la Fiorentina torni a recitare un ruolo da protagonista. Commisso-Joker? Mi auguro che non incrini il rapporto tra tifosi e proprietà. Non rivedo similitudini con l'allontanamento dei Della Valle. Come amministratori la miglior risposta che possiamo dare è ristrutturare il Franchi, sono contento dell'iter effettuato".