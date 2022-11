Giorgetti: “Con il caso Nico ci perdono tutti, Fiorentina e giocatore”

"Nella vicenda Nico sono tutti perdenti. La società che ha perso un bel capitale del giocatore a livello economico, e per il ragazzo che ha giocato solo 370 minuti. Questa vicenda è l'ennesima prova che qui non si riesce a vivere in modo sereno le cose. Il ragazzo andrà recuperato mentalmente, visto che ha perso il mondiale all'ultimo." Voti ai centrocampisti invece? "Amrabat è da 7, nel 4-2.3-1 è stato super, giocatore che con un altro accanto renderebbe pure di più. Mandragora è migliorato anche lui col nuovo modulo, ma faccio fatica a dargli la sufficienza, è stato pagato 10 milioni, e va a sostituire Torreira, cosa non da poco. Maleh invece è da 5, non si è evoluto, poca qualità e Italiano ha perso fiducia in lui. Bonaventura è da 7, determinanti i suoi inserimenti, giocatore determinante e intelligente. Barak è da 6,5 contando i suoi 4 gol, non è un vero trequartista, ha un po' faticato, ma ultimamente ha migliorato molto. Di Bianco apprezzo l'atteggiamento grintoso, anche in Conference quando ha provato a cercare il gol. Col passaggio al 4-2-3-1 per me potrebbe servire un trequartista, vedasi Sabiri, oppure Bajrami."