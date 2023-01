Giorgetti: “Col Sassuolo Ikonè sembrava un fantasma, Bonaventura il migliore”

Giorgetti poi parla dei singoli contro il Sassuolo: "Venuti non era da 6 perchè su Rogerio ha rischiato moltissimo, un'ingenuità troppo rischiosa. Il Sassuolo ha fatto vedere poco davanti. Milenkovic e Igor hanno lavorato il giusto. Bianco si è visto davvero poco, ci vuole pazienza, Italiano ha fatto bene a toglierlo subito, è stata una partita da dimenticare. Duncan male, molto deludente come regista. I giocatori veri, come Bonaventura e Saponara, vengono fuori in queste partite. Jack ha fatto 3 ruoli contro il Sassuolo, migliore in campo secondo me. Ikonè e stato il peggiore, non si è visto mai, al limite della trasparenza. Deve ritrovare la fiducia. Su Cabral non riesco a trovare molto, col Monza sembrava un altro giocatore. Col Sassuolo non ho visto nulla. Dodò devo capire che ruolo vuole fargli fare Italiano, ci sono dei meccanismi che non funzionano. Il rigore di Nic0o è stato pesantissimo per l'andamento della stagione."