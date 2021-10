Giorgetti: “Clamorosa l’uscita di Commisso. Folle rinunciare a Vlahovic”

Caso Vlahovic: il pensiero del giornalista de La Nazione

"Vlahovic sa di essere nel mirino di molti tifosi. Sarebbe una follia pensare a rinunciare a lui. Primo di tutto perché non c'è l'alternativa. Kokorin non è il sostituto ideale del serbo. L'uscita di Commisso è stata clamorosa. Ce l'aveva più con i procuratori che col ragazzo che, però, si trova nel mezzo. Il pensiero di Vlahovic può non essere in linea con quello dei suoi procuratori, ma chi lo gestisce ha in mano una proposta fortissima. Penso che resterà fino a giugno, difficilmente accadrà qualcosa a gennaio.