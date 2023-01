Giorgetti: “Cedere Nico sarebbe un gran danno d’immagine per la Fiorentina”

"Abbiamo visto che in Coppa Italia non è facile. Parliamo sempre di mercato in uscita, ma preferirei parlare di mercato in entrata. Anche se non è facile fare mercato, visti gli infortuni sugli esterni. Se vai a prendere un giocatore d'attacco rischi di metterlo in panchina tra 3 settimane, dopo il rientro degli infortunati. Anche l'infortunio di Cabral ha complicato le cose. Se la Fiorentina vuole rimontare in campionato io comprerei una punta. Altrimenti se punti sulla sfida col Braga, allora si può aspettare gli infortunati. Credo che cedere Nico sarebbe un gran danno di immagine, anche se un'offerta dai 35 ai 40 milioni ci penserei davvero. Dal punto di vista calcistico perdere Vlahovic è stato un delitto. Sostituire Amrabat è più semplice del serbo. Puoi anche cedere il marocchino, ma poi devi reinvestire i soldi in tempo utile. Il ritorno di Commisso sposterà molto per la Fiorentina. Deve dimostrare che la Fiorentina può anche non cedere i suoi top player.