Giorgetti: “Barak si sente ai margini. Le assenze mi preoccupano stasera”

La partita di questa sera potrebbe essere un'occasione per le seconde linee, come Barak. Ma l'ex Verona non sta rendendo al meglio

"Io in 3 anni di Italiano non ricordo partite gestite. Davvero solo in occasioni sporadiche, come il ritorno della Coppa Italia con la Cremonese. Una possibile gestione del risultato, ma dal 70' in poi. Stasera però mancheranno 2 dei tre totem, che sono Arthur, Bonaventura e Nico. C'è una bella posta in palio, arrivare primo ti farebbe essere testa di serie ai sorteggi. La Fiorentina ci ha abituato ad andare ovunque in trasferta e dominare. Si viene da un ottimo periodo, il gruppo è in crescita.