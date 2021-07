Giorgetti: “Antognoni? Scelta dolorosa. Vlahovic un leader”

Ecco le parole di Angelo Giorgetti al Pentasport sull'addio di Antognoni

Redazione VN

Angelo Giorgetti, noto giornalista della Nazione, ha commentato così l'addio di Antognoni ai microfoni del Pentasport. Ecco le sue parole: "Antonio merita un grande rispetto, che si è guadagnato da solo. Ha scritto la storia viola sia da giocatore che da dirigente. Lui non ha ritenuto all'altezza l'offerta della società che secondo me si poteva evitare, non è una bella situazione. La Fiorentina ha detto che è stata una scelta di Antognoni, non sono d'accordo".

Sul metodo d'Italiano: "Si vede che Italiano vuole far capire alla squadra delle posizioni e schemi precisi. Così i giocatori impareranno come stare in campo".

Sulla stagione di Valhovic: "Il giocatore è cresciuto tanto. Ha una carica impressionante, vuole fare bene in qualsiasi momento. La firma sul contratto sarà un problema per un po' di tempo ma per ora ci sono solo applausi."