Giorgetti: “Amrabat e Kokorin da rivalutare con il nuovo allenatore”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha commentato i temi caldi di casa Fiorentina: “Amrabat? Credo sia l’esempio di come un giocatore cambi rendimento a seconda del contesto. E’ arrivato tra l’entusiasmo di tutti a peso d’oro e con un cartello appicciato in testa: “mi ha comprato Commisso”. Questa doppia investitura lo ha frenato e il suo rendimento è stato deludente fino. E’ mancato di quella verticalità che aveva a Verona con accanto Miguel Veloso, ma vorrei vederlo in una squadra con un’idea chiara e dimostrare che può essere un interditore in un contesto che lo valorizzi, non che quando sbaglia il tempo di un intervento lasci 25 metri di campo agli avversari. Kokorin? E’ deludente per ora, è un acquisto in prospettiva perché sarà pronto per chiunque sarà l’allenatore della Fiorentina. Ha ricoperto più ruoli dell’attacco, dovrà essere il jolly del futuro. L’errore fu farlo giocare quei 20 minuti con l’Inter: se aveva un infortunio andava preservato e questo ha condizionato il nostro giudizio. Per ora è ingiudicabile, non ha aggiunto nulla, se non la malinconia di vedere la sua brutta copia”.

