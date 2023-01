Giorgetti: “4-2-3-1 cucito per Amrabat. Kouamé il più adatto davanti”

Con il campionato che sta per tornare, il giornalista Angelo Giorgetti ha detto la sua a Radio Bruno sullo stato di forma della Fiorentina: "Sono ottimista, la squadra ha chiuso comunque con solidità prima della sconfitta di Milano e il 4-2-3-1 è un modulo adatto per valorizzare i giocatori che Italiano ha a disposizione. Amrabat? Per il suo modo di giocare è uno che si allena giocando, lo abbiamo visto in una versione spaziale quando ha dominato in una porzione specifica di campo e Italiano deve valorizzare questo aspetto. Accanto a lui serve un giocatore che sappia far ripartire l'azione, che forse non è Mandragora, visto che adesso la Fiorentina ha iniziato anche a giocare nello spazio con le palle lunghe. Per questo in attacco vedo in vantaggio Kouamé. Cabral? Ci sono squadre interessate, se dovesse partire servirà un sostituto. Nella porzione centrale, Jovic e Kouamé mi sembrano i più pronti nonostante non garantiscano tantissimi gol: col nuovo modulo però, si sono visti tanti gol anche dagli altri".