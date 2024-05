Commisso si congratula con la squadra: “Come previsto, meglio dello scorso anno”

"Meglio dello scorso anno"

Il Presidente Commisso ha parlato e si è congratulato con tutti, con il DG Ferrari, il DS Pradè, il capitano Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Dodo, Arthur e con il Mister. Il Presidente ha ricordato come, già ad inizio anno, aveva detto che questa squadra avrebbe fatto meglio dello scorso anno e, in questo momento, con ancora una giornata da disputare, la Fiorentina ha un punto in più dello scorso anno e si è qualificata, per il terzo anno consecutivo, in Europa.