Gioia per Vlahovic: arriva la prima convocazione con la Serbia

Dusan Vlahovic è in attesa di conoscere il proprio futuro, probabilmente lontano da Firenze, anche se solo in prestito. Intanto, però, l’attaccante classe 2000 ha ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale maggiore, e sarà tra gli atleti disponibili per le gare del 3 e del 6 settembre che la Serbia giocherà contro Russia e Turchia. Presenti nella lista anche l’altro viola Nikola Milenkovic e Maksimovic, accostato al club gigliato nelle ultime settimane.

