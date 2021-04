Gioia Commisso, Mediacom in gara tra le aziende migliori degli USA

Ottime notizie per Mediacom, azienda del presidente Commisso. La grande società, i cui numeri sono in continua crescita, è stata infatti selezionata nella lista US Best Managed Company negli Stati Uniti per quanto riguarda il 2021. Selezione sponsorizzata da Deloitte e Wall Street Journal. Mediacom è quindi in gara per aggiudicarsi il “premio” di azienda privata dell’anno meglio gestita negli Stati Uniti e Commisso esprime può esprimere tutta la sua soddisfazione: “Per oltre un quarto di secolo, gli uomini e le donne dedicati di Mediacom hanno lavorato instancabilmente per garantire che i mercati più piccoli che serviamo ricevano gli stessi servizi di telecomunicazioni delle più grandi città d’America”