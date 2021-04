Commisso: a lavoro tra i due centri sportivi

Rocco Commisso, presidente viola, è tornato per accompagnare la Fiorentina verso un futuro migliore ed il lavoro non gli manca di certo. Come racconta il Corriere dello Sport, la giornata di ieri si è divisa tra i due centri sportivi, quello presente e quello futuro. In mattinata, infatti, si è recato a Bagno a Ripoli, dove ha supervisionato il cantiere per il futuro Viola Park. Poi è tornato ai Campini, dove ha incontrato la squadra reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta. Saranno giorni fitti di incontri per il patron, che dovrà cercare di ricucire la situazione di tanti giocatori.