Giocatori e giocatrici viola consegnano regali ai bambini dell’ospedale di Prato

Quella di Prato è l’ultima delle quattro consegne speciali dei Regali sospesi UNICEF targati Clementoni. Le prime tre sono già avvenute nel mese di dicembre scorso all’Istituto G. Gaslini di Genova, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e presso il presidio Materno - Infantile “G. Salesi” ad Ancona.

“Torniamo al fianco dell’UNICEF per questo progetto che aiuta i piccoli ospedalizzati e le loro famiglie ma che porta anche aiuto concreto ovunque ce ne sia bisogno. Agire a supporto dell’infanzia e della nostra comunità è per noi una priorità, specie in questo territorio così duramente colpito dall’eccezionale maltempo dello scorso novembre. Visitare per la prima volta con i nostri atleti e atlete i bimbi ricoverati qui a Prato è stata una grande emozione e siamo felici di aver portato con l’UNICEF proprio qui l’iniziativa del Regalo sospeso”, ha dichiarato Joe Barone, Direttore Generale di ACF Fiorentina.

“Teniamo molto all’iniziativa del ‘Regalo sospeso’ perché ogni anno ci consente di fare squadra a sostegno di tanti bambini in difficoltà in Italia e nel mondo. Il territorio di Prato lo scorso novembre è stato colpito da una terribile alluvione, per questo la consegna di oggi assume una rilevanza ancora maggiore” – ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia. “Ringraziamo l’ACF Fiorentina che anche quest’anno ha deciso di essere al nostro fianco dimostrando ancora una volta grande sensibilità e attenzione verso il mondo dell’infanzia.”

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF, ideata dai giovani volontari YOUNICEF, a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “” realizzato da Clementoni effettuando una donazione presso i Comitato locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei paesi in via di sviluppo. I Regali sospesi saranno consegnati dai volontari del gruppo YOUNICEF a 2.500 bambini ospiti di strutture ospedaliere e case famiglia in Italia.

CLEMENTONI

Nel 2023 festeggia un compleanno importante, sono infatti passati 60 anni da quel primo gioco da tavolo - “La Tombola della Canzone” ispirata al Festival di Sanremo - che nel 1963, a Recanati, ha dato il via all’azienda oggi leader nell’ideazione e produzione di giocattoli. Clementoni è un’importante e consolidata realtà industriale, fieramente italiana, fortemente orientata verso i mercati esteri. Con 28 milioni di giochi di cui il 90% prodotti a Recanati e venduti all’anno in oltre 83 Paesi nel mondo, Clementoni è alfiere del Made in Italy in Europa e nel Mondo.

UNICEF

L’UNICEF promuove in ogni sua attività i diritti e il benessere di ogni bambino. Insieme ai propri partner, l’UNICEF è presente in 190 paesi e territori per tradurre tale impegno in azioni concrete, per il bene di tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini più vulnerabili, in qualunque parte del mondo. Per saperne di più sull’UNICEF e sulle sue attività, visita e segui l’UNICEF su Facebook e Twitter.

