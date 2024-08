Gilardino saluta Gudmundsson: “Lo ringrazio, ma anche noi gli abbiamo dato tanto”

Intervenuto alla vigilia del match contro l'Inter, che inaugura anche la stagione del Genoa, il tecnico rossoblu Alberto Gilardino ha parlato così di Gudmundsson: "Lo ringrazio per quello che ha fatto vedere al Genoa e per quello che ha dato al Genoa. Anche tutti noi, però, gli abbiamo dato tanto, e quando parlo di tutti noi parlo del popolo genoano, di me, dello staff e, soprattutto, parlo dei ragazzi e della squadra".