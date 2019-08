Gianni Di Marzio: “Pulgar da salto di qualità, nonostante il carattere. Pedro? Da prendere subito”

Gianni Di Marzio, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato di Pulgar, oggi arrivato a Firenze, ma anche di Pedro della Fluminense e del mercato della Fiorentina:

Tecnicamente è un giocatore abbastanza forte, ha un bel tiro e la sua prima qualità è battere i calci piazzati. Lo immagino in un 4-2-3-1, basso insieme a Badelj, nel 4-3-3 può fare anche la mezzala, la posizione che ha ricoperto in Nazionale. Ha anche un buon fisico e in Copa America ha giocato bene, seppur non nel ruolo a lui più congeniale. Ha visione di gioco e attacca lo spazio, non disdegnando la discesa a rete. A Bologna ha segnato 6 gol e fatto diversi assist, credo sia un ottimo giocatore per la Fiorentina. A questo punto Pradè – che sta facendo un ottimo lavoro – punterà su un attaccante. Pulgar caratterialmente è un giocatore un po’ esuberante e che ogni tanto va oltre le righe, ma parallelamente con il suo estro può far fare il salto di qualità: per lui è una consacrazione l’essere alla Fiorentina, se ne deve rendere conto. Pedro? Di testa è molto forte, un ottimo centravanti capace ad attaccare gli spazi, da prendere subito. Dal punto di vista tecnico è un giocatore ‘europeo’, è sempre pronto in zona gol. Se la Fiorentina lo prenderà farà un ottimo affare.