Gianni Di Marzio: “Castrovilli eccezionale. Zaniolo via? Io li avrei cacciati tutti”

Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo, ha parlato in collegamento con A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“La stagione della Fiorentina poteva andare meglio, ci sono dei giovani interessanti e mi sembra che il presidente abbia voglia di investire. Certo, dispiace aver visto la squadra così in difficoltà in certi frangenti, così come dispiace vedere che le istituzioni non fanno nulla per venire incontro alla società… Non capisco, eppure le cose si vede che vogliono farle bene. Chiesa? Interessa molto in Premier perché ha gamba, sa far girare la testa. Poi ha fatto un buon finale di campionato, ma gli manca il saper annusare la porta. Ottimo per un 4-3-3, a mio avviso se dovesse rimanere in Italia la società giusta per lui è la Juventus. I procuratori fanno tutti lo stesso discorso quando i giocatori sono richiesti. Castrovilli, poi, è un giocatore forte… Possibile che nessuno se ne sia accorto quando era al Bari? Come Osimhen, che è stato appena preso dal Napoli, ve ne accorgerete, ma si vedeva già quando è arrivato al Lille. Ora, non dico che Castrovilli sia il migliore, ma è veramente eccezionale. Quanto a Vlahovic, lui deve giocare, ha qualità, che deve essere completata da giocatori compatibili intorno a lui. La Fiorentina deve puntare su questi giocatori, far loro un contratto lungo e farli giocare. Come Zaniolo, com’è possibile che non ci abbia creduto nessuno a Firenze? Li avrei mandati via tutti, nessuno escluso. Parla troppo? Chi se ne frega, è forte! Non lo puoi lasciar andare via all’Entella, ma a fare che?

Riccardi della Roma? (LEGGI) Rapido, veloce, tecnico, gran coordinazione. Va solo fatto uno step a livello mentale, lavoro per gli allenatori, altrimenti ragazzi come questo si perdono. Iachini l’ho avuto e voluto come giocatore, era uno di guerra, che nel suo cervello era già allenatore, più fatti che altro. Altri invece li vedo esonerati ogni pie’ sospinto…”