Giani: “Viola Park dà il senso d’identità del club. Che salto in 20 anni…”

"Maria Sole Ferrieri Caputi è il simbolo dell'ascesa che noi vogliamo vedere nel ruolo delle donne nello sport. Auspico che il calcio diventi sempre più globale, come lo è qui a Firenze. Fra 4 anni festeggeremo il centenario della Fiorentina, ma è da un secolo che lo sport qui è di casa con tantissime realtà. In Qatar sono morte tantissime persone, questo mi rattrista molto. Viola Park? Sarà una cosa unica in Italia e molto rilevante in Europa. Un ambiente nel quale fin da piccoli si può crescere imparando, anche con un museo alla portata, respirando la collina e mantenendo il rapporto e la frequentazione coi tifosi. Io ricordo quando ero vice presidente della Florentia Viola, 20 anni fa, e mi occupai molto degli aspetti logistici e infrastrutturali. Che bel salto di qualità, dà il senso dell'identità del nostro club".