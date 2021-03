Giani: “Toscana ancora arancione. Bravo Commisso, gli sono vicino”

Eugenio Giani si è collegato con Lady Radio per fornire aggiornamenti sulla pandemia in Toscana, regione di cui è Presidente, e, in chiusura, anche su temi riguardanti la Fiorentina:

Guardo le cose aggregate come Toscana a livello di Rt, osservando tutti e ventuno i parametri forniti dal CTS, con i vari indici. I dati poi li trasmettiamo a Roma, ma da qualche tempo stiamo cominciando a fare anche noi gli stessi calcoli algebrici della piattaforma. Sulla base di queste nostre valutazioni, ad oggi per quanto riguarda la Toscana mi sento di poter prevedere la zona arancione anche nella prossima settimana. Sono però dati non ufficiali, fino a venerdì, quando il CTS si riunirà a Roma coi calcoli che hanno loro, non posso dare risposte. Nel nuovo DPCM, più che l’Rt delle singole città si va a vedere le persone contagiate ogni 100mila abitanti: questo indice consente ai Presidenti di Regione di fissare possibilità o meno di chiusura delle scuole. Gli Rt città per città saranno superati. Comunque sia, marzo è il teme che dobbiamo temere di più. Commisso? Sono rispettoso e ammiro l’impegno della nuova proprietà della Fiorentina. Gli dico bravo, ha tutta la mia vicinanza. Evidente però è che per quanta riguarda lo stadio ho fatto quella battuta per richiamare a un profilo più istituzionale, nel rispetto della pianificazione urbanistica italiana. Serve seguire l’iter.