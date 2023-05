Giani: “Ieri dei leoni, anche Italiano. Ci sarò a Roma per la finale di Coppa”

"E’ stata un’emozione indubbiamente vedere undici leoni, dodici perché Italiano correva più di loro, con quella determinazione e grinta, riuscire a costruire un’impresa a Basilea in Svizzera, con uno stadio che tifava per l’altra squadra, che ci porterà a Praga a giocare una finale europea dopo un numero incredibile di anni. E’ una soddisfazione penso non solo per i tifosi della Fiorentina, sicuramente per tutti i toscani ma anche per tutti gli italiani”. Lo ha detto il presidenre della regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la qualificazione della Fiorentina, ottenuta ieri a Basilea, della finale di Conference League.