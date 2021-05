Giani: “Nuovo Franchi? Ho visto Commisso molto interessato al progetto”

Le parole del presidente della Regione Toscana

Alessandro Guetta

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, ha parlato ai cronisti presenti all'esterno di Palazzo Vecchio sulla questione stadio Franchi:

"Non avevo mai visto come i tecnici del Comune di Firenze, in collaborazione con coloro che hanno compilato le prime analisi di fattibilità della Fondazione Cassa di Risparmio, hanno fatto questo progetto, molto interessante e compatibile con le prescrizioni della Sovrintendenza. Commisso l'ho visto molto interessato rispetto al passato, rispetto al passato dove invece aveva parlato con molta resistenza dell'ipotesi ristrutturazione del Franchi.

Io dovevo solo vedere il progetto, la fase di interlocuzione per una partecipazione collettiva tra Comune, Cassa di Risparmio e Commisso si sviluppa tra loro, preferisco non esserci perché non è di mia competenza. Ho visto interesse da parte della Fiorentina.

Franchi in vantaggio su Campi Bisenzio? Non possiamo fare ipotesi di questo genere. Oggi veniva presentata un'ipotesi progettuale che s'inserisce in un'area nella quale si parla di tramvia, parcheggi e collegamenti pedonali, oltre alla compatibilità ambientale e alla riqualificazione del quartiere. Sta venendo fuori un'idea di città molto interessante".